وكيل وزارة الصحة يكرم فريق وفد أطباء ماريوسف

غزة-الرأي

كرم وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش وفد الأطباء الفلسطيني القادم من مستشفى مار يوسف بالقدس المحتلة، مشيداً بجهود الوفد الطبي على صعيد المشاركة في إجراء عشرات العمليات المعقدة وكذلك الإسهام في رفع خبرات الكادر الفلسطيني المحلي.

وقال د. أبو الريش خلال كلمة له بحفل التكريم الذي عقد بمدينة غزة، "إن وزارته حريصة دوماً على وصول هذه الطاقات الفلسطينية الى قطاع غزة وتقديم خدمات صحية مهمة لمرضى القطاع، مشيداً بوقفة كوادرنا الفلسطينية وأهالينا في الداخل ولافتاً إلى أن هذه الزيارة لم تكن الاولى لهذا الفريق الطبي وما حال دون وصوله خلال الفترة الماضية فقط هي جائحة كورونا.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تدريب الكوادر الطبية، إلى جانب البحث مع الفريق الطبي الزائر آليات التنسيق لتدريب الكوادر خارج قطاع غزة.

بدوره، أشاد الوفد الذي ترأسه د. ماهر ديب بقدرات الطواقم الطبية المحلية وقدرتها على الابداع رغم الحصار وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة، مبيناً أنهم سيواصلون قدومهم الى قطاع غزة من أجل تخفيف معاناة المرضى واستمرار برنامج تبادل الخبرات.

وفي ختام اللقاء قدم وكيل وزارة الصحة دروع تكريمية لأعضاء الوفد والذي شمل كل من المدير الطبي لمستشفى مار يوسف واخصائي جراحة صدرية د. ماهر ديب، والبروفيسور وائل عرفة رئيس جراحة مسالك بولية بمستشفى مار يوسف د. حاتم غرغوزي استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ود. محمود بدرية استشاري المناظير والسمنة.

وشارك في حضور حفل التكريم عن وزارة الصحة إلى جانب الوكيل كل من مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د. أشرف القدرة، ومدير دائرة العلاقات العامة د. سامي أبو ناموس إلى جانب نخبة من الكادر الطبي المحلي الذين شاركوا في إجراء العمليات إلى جانب فريق الوفد.

وكان الوفد المكون من عدد من التخصصات الجراحية قد أجرى العديد من العمليات بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي في العديد من التخصصات على صعيد المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة وعمليات ارتجاع المريء وتوسيع القصبة الهوائية وعمليات تكميم المعدة.

