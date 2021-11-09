الصحة تزود مراكز الرعاية الاولية بأجهزة الأشعة المحوسبةC.R لأول مرة

غزة-الرأي

أعلن أ.ابراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة عن تزويد مراكز الرعاية الاولية بأجهزة الأشعة المحوسبةC.R حيث تشمل هذه المراكز مركز صبحة الحرازين و مركز شهداء النصيرات وبنى سهيلا و عيادة رفح المركزية و شهداء جباليا، و التي تمثل 50% من مجمل المراكز وذلك خلال عام.

وتأتى هذه الخطوة التي اعتبرها أ .عباس أنها الأولى منذ انشاء الوحدة التي يتم فيها حوسبة مراكز الرعاية الاولية وذلك ضمن خطة وحدة التصوير الطبي لحوسبة الرعاية الأولية لتطوير الخدمة و تحسينها، لافتا الى أنه من المتوقع استكمال حوسبة باقي مراكز الرعاية الاولية خلال الفترة المقبلة.

ويشير أ.عباس الى أنه سيتم تزيد عيادة الرحمة بجهاز أشعة ديجتال بالإضافة الى جهاز التراساوند لدعم خدمات الولادة بدعم من مؤسسة بيما.

