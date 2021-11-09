وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يوقع مذكرة تفاهم حول التوعية الانتخابية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة التنس للمرحلتين الثانوية والعليا بنات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة خليفة الثانوية تطلق حملة نظافة عامة لمحيط المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يواصل اجراء عمليات الكسور المعقدة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود مراكز الرعاية الاولية بأجهزة الأشعة المحوسبةC.R لأول مرة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الصحة يكرم فريق وفد أطباء ماريوسف وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح لقاءً تدريبياً لمعلمي التربية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تلتقي برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم بطولة دوري المدارس الثانوية لكرة القدم للبنين
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تزود مراكز الرعاية الاولية بأجهزة الأشعة المحوسبةC.R لأول مرة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:57

11
11

غزة-الرأي

أعلن أ.ابراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة عن تزويد مراكز الرعاية الاولية بأجهزة الأشعة المحوسبةC.R حيث تشمل هذه المراكز مركز صبحة الحرازين و مركز شهداء النصيرات وبنى سهيلا و عيادة رفح المركزية و شهداء جباليا، و التي تمثل 50% من مجمل المراكز وذلك خلال عام.
وتأتى هذه الخطوة التي اعتبرها أ .عباس أنها الأولى منذ انشاء الوحدة التي يتم فيها حوسبة مراكز الرعاية الاولية وذلك ضمن خطة وحدة التصوير الطبي لحوسبة الرعاية الأولية لتطوير الخدمة و تحسينها، لافتا الى أنه من المتوقع استكمال حوسبة باقي مراكز الرعاية الاولية خلال الفترة المقبلة.
ويشير أ.عباس الى أنه سيتم تزيد عيادة الرحمة بجهاز أشعة ديجتال بالإضافة الى جهاز التراساوند لدعم خدمات الولادة بدعم من مؤسسة بيما.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟