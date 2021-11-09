مجمع ناصر الطبي يواصل اجراء عمليات الكسور المعقدة

غزة-الرأي

واصل الوفد البريطاني من مؤسسة ماب ومؤسسة إيديل اجراء بعض العمليات الخاصة بالكسور المعقدة برئاسة الدكتور البريطاني جريم جروم، ودكتور التجميل نافين كافاي.

وأفاد د. محمود مطر رئيس قسم الكسور المعقدة بمجمع ناصر أن الوفد البريطاني أجرى أكثر من (15) عملية متنوعة، وتقييم أكثر من (45) وذلك خلال زيارته التي استغرقت حوالي اسبوعين.

واعتبر د.مطر أن الحالات التي خضعت للفحص والتقييم من الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى المتابعة المستمرة والعلاج المشترك بين أطباء التجميل والعظام.

ويشير الى هذه الزيارات جاءت لتقديم الخدمة الصحية واجراء العمليات الجراحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي، للتخفيف من معاناة المرضى في قطاع غزة، وستكون هناك زيارات في الفترات المقبلة.

