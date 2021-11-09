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لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة دير البلح

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:59

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غزة-الرأي

زارت لجنة التفتيش على السجون المشكلة من وزارة العدل مركز شرطة دير البلح وذلك ضمن زيارات تفقدية دورية تقوم بها على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة في القطاع.
وتأتي هذه الزيارات بشكل دوري لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف للوقوف على الإجراءات القانونية للنزلاء والتأكد من سلامتها ورفع تقارير للجهات المختصة حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول.
وتعد هذه الزيارة الثانية والعشرين خلال 3 أشهر منذ استئناف عمل اللجنة الوزارية والتي يرأسها أ. أشرف المغاري وعضوية كل من أ. محمود البلعاوي وأ. عبد الله الدخاخني.
واستقبل اللجنة مدير المركز المقدم سامي عبد الله صبّاح الذي استجاب لاستفسارات اللجنة وأوضح طبيعة العمل داخل المركز وأهم المشكلات التي يواجهها الضباط مشيراً لاحتياجات المركز اللوجستية والقانونية، والصعوبات التي تواجه المركز في التعامل مع النزلاء والموقوفين.
كما قامت اللجنة خلال الزيارة بالالتقاء ببعض النزلاء والاستماع الى شكواهم وطلباتهم وتفقد غرفهم والاطمئنان عليهم.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات التي يتبعها المركز في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء.
 

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