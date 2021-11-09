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مدرسة خليفة الثانوية تطلق حملة نظافة عامة لمحيط المدرسة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:00

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غزة-الرأي

أطلقت فرقة كشافة مدرسة خليفة الثانوية للبنين حملة شاملة لتنظيف الساحات والبيئة المحيطة للمدرسة، وذلك بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا وتجمع سكان مدينة الشيخ زايد، بإشراف مدير المدرسة أ. محمود فارس، وتنفيذ قائد الكشافة في المدرسة أ. محمد المبحوح.
وقال فارس أن هذه الحملة تأتي في إطار تعظيم قيمة العمل التطوعي وغرس مفاهيم التطوع في نفوس الطلبة للمساهمة في خدمه المدرسة بما يتماشى مع رسالتها.
بدوره بين المبحوح أن ثقافة المحافظة على البيئة في وطننا هي واجب كل كشاف منا وحب الخير المغروس في نفوس الطلبة يظهر من خلال مشاركتهم اليوم بإنجاح الحملة والتي تؤكد وتعزز مفهوم ولاءهم وانتماءهم للمدرسة.
وقد رفع طلاب الكشافة خلال الحملة لافتات وشعارات توعوية وإرشادية للمحافظة على نظافة المدرسة ومرافقها العامة والساحات والشوارع المحيطة بها لبناء واقع أجمل وأرقى.
 

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