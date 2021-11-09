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تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة التنس للمرحلتين الثانوية والعليا بنات

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:02

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غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس بطولة تنس الطاولة للمرحلتين الثانوية والأساسية العليا للبنات، وكانت المباراة النهائية بين فريقي مدرسة عيلبون الثانوية للبنات، ومدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات، حيث تميزت البطولة بروح المنافسة بين الفرق المشاركة فيها، وبالمهارات الفردية والجماعية.
وحضر المباراة الختامية مشرفة النشاط الرياضي أ. إيمان أبو عيادة، ومشرفة النشاط الكشفي أ. نادية الدسوقي.
وقد فاز بالمركز الأول مدرسة عيلبون الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني فاز فريق مدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات.
وتأتي هذه البطولة ضمن الأنشطة التي تنفذها مديرية شرق خان يونس، وذلك حسب خطة وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز الانتماء لدى الطلبات، وتنمية مهاراتهن الرياضية.
وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والهدايا على الفائزين.
 

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