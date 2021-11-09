التعليم يوقع مذكرة تفاهم حول التوعية الانتخابية

غزة-الرأي

وقعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات المركزية حول مشروع التوعية الانتخابية لطلبة الصف التاسع في المدارس خلال الربع الثاني من العام الدراسي 2021-2022.

وحضر التوقيع د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، وأ. محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وممثلاً عن لجنة الانتخابات المركزية أ. جميل الخالدي، ومنسق المشاريع في اللجنة أ. رائد صقر.

وخلال اللقاء رحب ثابت بوفد لجنة الانتخابات، مثمنًا دورهم فيما يخص العملية الانتخابية، مبيناً أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء تدريب المعلمين والمشرفين لتثقيف وتوعية الطلبة في العملية الانتخابية.

بدوره أشاد الخالدي بجهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية والرقي بها، مؤكداً أن الاتفاقية تنص على اختيار (40) مدرسة موزعين على مديريات القطاع بهدف تعزيز الثقافة الانتخابية لطلبة الصف التاسع الأساسي، وذلك من خلال تطبيق محاكاة انتخابية تماثل العمليات الانتخابية الحقيقية.

