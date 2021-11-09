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ثابت يشيد بأداء المجلس الأعلى للشباب بالرياضة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:06

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غزة-الرأي

أشاد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بأداء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبالتعاون المميز بين قطاعي التعليم والرياضة.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر المجلس في مدينة غزة حيث رافقه كل من مدير عام الأنشطة الطلابية م. مازن الخطيب، ومدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، ومدير عام العلاقات العامة أ. أحمد عايش النجار، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام بالوزارة، حيث كان في استقبالهم أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضية، وموظفو المجلس.
وقال ثابت أن وزارته تتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع المجلس بهدف الارتقاء بالرياضة المدرسية، كما تسعى لوضع خطط مشتركة في هذا الإطار والتعاون بهدف بناء مرافق رياضية، وتوفير المناخ المناسب لخدمة الطلبة والرياضيين.
وأكد ثابت أن العام الحالي وبعد عودة التعليم الوجاهي أصبح المجال متاحاً فيه بشكل أفضل لتعزيز الاهتمام بالرياضة المدرسية، وتنظيم البطولات ورعاية مواهب الطلبة، مضيفاً أن الفصل الثاني من العام الدراسي سيشهد تعزيز حصص التربية الرياضية ومنح مساحة أكبر للنشاط الرياضي.
بدوره أكد هنية على أهمية تطوير برامج الرياضة المدرسية وتوفير الإمكانات اللازمة لرعاية مواهب الطلبة في الجانب الرياضي.
وأشار هنية إلى أهمية توفير الملاعب والصالات الرياضية في المناطق التعليمية وزيادة الاهتمام بالحصة الرياضية وتعويض الطلبة عن فترة الانقطاع العام الماضي خلال أزمة “كورونا” التي انتقل التعليم فيها إلى الجانب الإلكتروني، كما طالب بالعمل على تعزيز النشاط الرياضي ومنح الطلبة فرصة الاستفادة وتطوير المهارات في كافة الألعاب.
وفي نهاية اللقاء قدم زياد ثابت درع الوزارة لعبد السلام هنية تقديراً لدوره في خدمة الرياضة.
 

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