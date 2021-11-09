"الرعاية الأولية "تقدم خدماتها لما يزيد عن (181) ألف مريض خلال أكتوبر

غزة-الرأي

أكد تقرير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة أن المراكز والعيادات الطبية المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تقدم كل ما بوسعها من الخدمات الصحية لرعاية المواطنين، حيث بلغ اجمالي الزيارات (181) ألف زيارة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته وحدة النظم والمعلومات الصحية بالوزارة.

وأشار التقرير أن اجمالي عدد الخدمات العلاجية بلغ نحو (447) ألف خدمة، في حين ان الخدمات التشخيصية بلغت ما يزيد عن (30) ألف خدمة، فيما بلغت زيارات الأمراض المزمنة ما يزيد عن (11) ألف زيارة.

وأوضح تقرير الرعاية الأولية أن خدماتها تشمل العيادات التخصصية، والامراض المزمنة، ورعاية الامومة، وصحة الفم والاسنان، وصحة الطفل، وصحة وتنمية المرأة، والتغذية، ودائرة الطب الوقائي التي تشمل قسم الوبائيات، وقسم مراقبة الأغذية، وقسم التطعيمات، إضافة الى دائرة صحة البيئة، ومختبرات الرعاية الأولية، والصحة المدرسية، والتثقيف وتعزيز الصحة، والتخصصات الفنية، والتمريض، والصيدلة، والمؤسسة الطبية للوقاية من حوادث الطرق، والمواليد والوفيات.

