الشباب والثقافة" تطلق برنامج التبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع

غزة-الرأي

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومعهد الأمل للأيتام برنامج التبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع من طلاب المرحلة الإعدادية.

وحضر افتتاح البرنامج، مدير عام الطفولة والطلائع في الهيئة الدكتور محمود بارود، ومدير دائرة البرامج والتبادل المهندس كايد جربوع، ومدير دائرة الطفولة الأستاذة سماهر بكرون، ونائب مدير عام الأنشطة في وزارة التربية والتعليم الأستاذ يسري الغول، ومدير العلاقات العامة في معهد الأمل الأستاذ عبد القادر حسونة.

من جهته، أوضح بارود أن البرنامج يأتي في إطار استعدادات الإدارة العامة للطفولة لتشكيل برلمان الطفل الفلسطيني والذي تسعى من خلاله إلى نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم الديمقراطية لدى فئة الأطفال والطلائع.

وأشار بارود إلى أن اللقاء الأول من البرنامج استهدف (35) طالبًا من الطلاب المتميزين في مهارات العرض والإلقاء والحوار باللغة العربية والانجليزية ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا من كافة محافظات قطاع غزة، وسيتم خلال الأسبوع الحالي عقد لقاء خاص بالطالبات من نفس الفئة العمرية.

وبيّن بارود أن البرنامج يتخلله عدة فقرات أبرزها تدريب حول حقوق الطفل الفلسطيني والحقوق والثوابت الوطنية، ومناظرة حوارية بين المشاركين، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وأنشطة للتعرف على مواهب المشاركين وقدراتهم.

