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رئيس ديوان الفتوى والتشريع يستقبل وفد من ديوان المظالم

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:41

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غزة-الرأي

استقبل المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع،  في مكتبه بمدينة غزة، مدير عام ديوان المظالم أ. رامز تمراز ومدير دائرة المتابعة أ. مصطفى اليازجي ومدير العلاقات العامة والاعلام أ. مطر العجلة بهدف مناقشة مشروع قانون ديوان المظالم وفق الأصول المتبعة في إعداد التشريعات.
ورحب المستشار سعد بمدير عام ديوان المظالم والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بالزيارة الكريمة، مؤكداً عن استعداده لزيادة التعاون والتواصل المشترك مع جميع المؤسسات الحكومية في إطار العمل القانوني حيث أن ديوان الفتوى والتشريع هو الجهة الرسمية المخولة في إعداد التشريعات والقوانين بالإضافة إلى أنه المرجع القانوني للوزارات والمؤسسات الحكومية
وبدوره أكد أ. تمراز حرصه الشديد على التواصل والتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع في المجال القانوني، مشيداً بعمل ديوان الفتوى والتشريع الدؤوب والمتواصل في إعداد ونشر التشريعات.
وفي نهاية اللقاء تم التوافق على الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون وسيتم رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.
يذكر أن ديوان الفتوى والتشريع عقد العديد من الجلسات وورش العمل مع ديوان المظالم لمناقشة القانون المذكور بمشاركة مستشارين قانونيين مختصين.
 

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