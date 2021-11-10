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وفد طبي يجري عمليات جراحية بمستشفى شهداء الاقصى

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:05

وفد طبي يجري عمليات جراحية بمستشفى شهداء الاقصى
وفد طبي يجري عمليات جراحية بمستشفى شهداء الاقصى

غزة- الرأي

أجرى الفريق الطبي القادم من مستشفى مار يوسف بالقدس  بالتعاون مع منظمة أطباء لحقوق الإنسان وبالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي بمستشفى شهداء الأقصى، عدة عمليات جراحية متنوعة.


وأوضح د.اياد الجبري المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، أنه تم إجراء " 7 " عمليات جراحية منها 3 عمليات سرطان لمرضى يعانون من أورام سرطانية في القولون والمعدة، مشيرا إلى أن هذه العمليات كانت تُجرى سابقا بالجراحة الكلاسيكية وتم إجرائها بواسطة المنظار الجراحي، واصفا هذه العمليات بالنوعية التي تفيد المريض بالشفاء العاجل وتقلص أيام المبيت بالمستشفى.


وعبر د. كمال خطاب مدير المستشفى، عن شكره للوفد ولمنظمة أطباء لحقوق الإنسان التي تساهم في رفع القدرات العلمية والعملية للطواقم الطبية بما يخفف من معاناة مرضى قطاع غزة.

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