وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة ينظم التجمع الكشفي "لمرحلة الفتيان" وكالة الرأي الفلسطينية تغير المناخ يضرب منطقة البحيرات العظمى! وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تنفذ مشروع فن التعامل مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية روبوتات نمل مطبوعة 3D تمشى فوق النباتات وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تنجز 27 زيارة تفتيشية للمنشآت منذ بداية نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطّعام رفضاً للاعتقال الاداري وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:11

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (440) شاحنة

استيراد عدد 416 شاحنة منها (مواد البناء 164 شاحنة)

تصدير عدد 15 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 205 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، خضار مجمدة، بلوكات اسفنج، سيرج، أعلاف، كراميكا، بقوليات، بسكويت، ألعاب أطفال، نثريات، بوية دهانات)

وزارة المالية تستمر في تطبيق قرار اعفاء 9 أصناف من السلع الاساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%

كميات البترول الواردة:

إدخال عدد 24 شاحنة وقود لشركة الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة لمغادرة 532 مسافر.

 إتمام اجراءات جمركية لـ 321 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟