إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (440) شاحنة

استيراد عدد 416 شاحنة منها (مواد البناء 164 شاحنة)

تصدير عدد 15 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 205 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، خضار مجمدة، بلوكات اسفنج، سيرج، أعلاف، كراميكا، بقوليات، بسكويت، ألعاب أطفال، نثريات، بوية دهانات)

وزارة المالية تستمر في تطبيق قرار اعفاء 9 أصناف من السلع الاساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%

كميات البترول الواردة:

إدخال عدد 24 شاحنة وقود لشركة الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة لمغادرة 532 مسافر.

إتمام اجراءات جمركية لـ 321 مسافر وصلوا من الجانب المصري.