روبوتات نمل مطبوعة 3D تمشى فوق النباتات

صمم المهندسون في جامعة نوتردام سربًا بسيطًا من النمل الآلى، الذي يبلغ طوله ستة بوصات والذي كان قادرًا على التغلب على العقبات والتضاريس بشكل فردي، والربط لتشكيل سلاسل أطول عندما لا يتمكنون من إنجاز مهمة بمفردهم، وتم تجهيز كل روبوت بوحدة تحكم دقيقة وبطارية ليثيوم بوليمر.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا النمل يمكنه طلب المساعدة بأنفسه وسط السرب وكذلك التنقل على أوراق النباتات، فكان لديهم أيضًا مستشعر إضاءة LED في المقدمة لتنبيه السرب ومستشعرات اللمس المغناطيسية في كلا الطرفين والتي من شأنها أن تسمح لهم بالارتباط ببعضهم البعض.



قالت ياسمين أوزكان أيدين، أستاذة الهندسة الكهربائية في جامعة نوتردام والتي عملت على الحشرات الروبوتية، إنها تعتقد أن أفضل استخدام لها سيكون في استكشاف الفضاء.



وأضافت أيدين، "أنها صغيرة وغير مكلفة، فإن الحجم والوزن من الاعتبارات الخاصة بالسفر إلى الفضاء، مما يجعل هذه الأنواع من الأنظمة مثالية لذلك، وليس هناك حد أقصى لحجم السرب، لذا يمكنك الاستمرار في الإضافة إليه حسب الحاجة."



وقالت أيدين في بيان: "عندما يقوم النمل بجمع الأشياء أو نقلها، إذا واجه أحدهم عقبة، تعمل المجموعة بشكل جماعي للتغلب على تلك العقبة". "إذا كانت هناك فجوة في المسار، على سبيل المثال، فسوف يشكلون جسراً حتى يتمكن النمل الآخر من السفر عبره."



أعطى ذلك لها ولدانييل جولدمان، الفيزيائي في معهد جورجيا للتكنولوجيا، فكرة "النمل" الروبوت الخاص بهم، وصمم الزوجان مجموعة من الروبوتات ذات الأربع أرجل ، يبلغ طول كل منها من 6 إلى 8 بوصات، وهى صغيرة لكنها لا تزال على الأقل ثلاثة أضعاف حجم أكبر نملة حقيقية، وتمت طباعة الروبوتات على طابعة ثلاثية الأبعاد ولديها محركات متوفرة.

