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التنمية البشرية بالصحة تنفذ مشروع فن التعامل مع الجمهور

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:33

التنمية البشرية بالصحة تبدأ المرحلة الثانية من مشروع فن التعامل مع الجمهور
التنمية البشرية بالصحة تبدأ المرحلة الثانية من مشروع فن التعامل مع الجمهور

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل، وذلك في محافظة الشمال، بهدف تجويد الخدمة وتحسين العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمراجعين.

و تم افتتاح الدورة الاولى في مستشفى بيت حانون بمحافظة الشمال والتي استهدفت فئة الإداريين والمهن الصحية بواقع 6 ساعات تدريبية.

وحاضر بالدورة كل من المدربين ماهر صالح ، د.بهاء طبيل حيث تم الحديث عن مفهوم الضغوط بالعمل ومصادرها وكيفية إدارتها ، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم الاتصال وتعريفه وعناصره ، أنماط السلوك والشخصية وكيفية التعامل معها، وأساليب عملية في فن الاتصال والتعامل مع الآخرين.

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