التعليم شرق غزة ينظم التجمع الكشفي "لمرحلة الفتيان"

غزة- الرأي

نظم قسم الأنشطة التربوية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة التجمع الكشفي لمرحلة الفتيان (من الصف السابع حتى التاسع) بمشاركة 75 طالب.



وحضر فعاليات التجمع الذي عقد في مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة د. جواد الشيخ مدير الدائرة الفنية، وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية، أ. أيمن شابط رئيس شعبة الكشافة والقائم على التجمع، وأ. فريال حلس مديرية مركز الطفولة.



وتنوعت زوايا التجمع ما بين زاوية مهارة الحبال، الإسعافات الأولية، والفنون الجميلة، وعدة فقرات كشفية.



ورحب الشيخ خليل بالحضور، شاكراً قسم الأنشطة التربوية، والفرق الكشفية المشاركة على جهودها التي بذلت في إنجاح التجمع.



وأعرب الشيخ خليل عن سروره بما شاهده من مهارات للطلبة والاستعدادات والترتيبات للتجمع، مبيناً أن هذه الأنشطة تأتي في ظل تكاتف وتعاون الجميع في القسم.



بدوره أوضح شابط أن التجمع الكشفي يساعد على تطوير المهارات الكشفية لدى الطلبة، مشيراً إلى أن هناك عدة أنشطة وفعاليات مستقبلية للعمل الكشفي ضمن خطة القسم.