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تعليم شرق غزة يفقد مركز الدراسات المسائية بمدرسة عبد الفتاح حمود

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:41

مدير الدائرة الفنية يتفقد مركز الدراسات المسائية بمدرسة عبد الفتاح حمود الأساسية للبنين
مدير الدائرة الفنية يتفقد مركز الدراسات المسائية بمدرسة عبد الفتاح حمود الأساسية للبنين

غزة- الرأي

تفقد د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، سير العملية التعليمية في مركز الدراسات المسائية لطلاب للثانوية العامة بمدرسة عبد الفتاح حمود الأساسية للبنين.


وشارك في الزيارة إلى جانب د. جواد الشيخ خليل، د. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية، أيمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي، و مروان عبد الدايم المشرف الميداني بقسم الصحة المدرسية بالمديرية، حيث كان في استقبالهم ماجد خلف مدير مدرسة عبد الفتاح حمود الأساسية للبنين.


واطمأن الشيخ خليل على سير الدراسة بالمركز داعياً الطلاب للجد والاجتهاد، ومعربا عن فخره واعتزازه بهؤلاء الطلبة الذين يسعون جاهدين للوصول إلى النجاح.
 

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