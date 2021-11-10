إدارة التمريض بالصحة تناقش جملة من الإجراءات الهامة لتعزيز الأداء

غزة- الرأي

ناقش مدير عام التمريض د. خليل شقفة خلال لقائه بمدراء تمريض المستشفيات جملة من الإجراءات للارتقاء بجودة العمل التمريضي، ومؤكدا أهمية تثبيت عمل الكوادر التمريضية حسب نوعية الخدمة المقدمة كخطوة أولى نحو التمريض التخصصي.

من جانبه، قال د. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات أن اللقاء جاء لرصد احتياج المستشفيات من كوادر التمريض خلال العام المقبل، مؤكدا على أهمية تحسين خدمات التمريض في أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية وتوحيد العمل الإشرافي بما يتناسب والوصف الوظيفي المعمول به.

ونوه د. فحجان إلى أن النجاح في تشكيل وحدات الصحة النفسية في المستشفيات سيشكل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمرضى، مما سيساهم في تحسين فرص الشفاء لديهم.

يذكر بأن الادارة العامة للتمريض قد جعلت في سلم أولوياتها في الفترة القادمة افتتاح دبلومات مهنية وبرامج تمريضية تخصصية من شأنها إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة.