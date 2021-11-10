محمد صلاح والنني ينضمان إلى معسكر المنتخب المصري

انضم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، صباح اليوم الثلاثاء إلى معسكر المنتخب المصري وشاركا في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد قاعات مقر إقامة المنتخب ببرج العرب.

ويتأهب المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأنغولي في لواندا يوم الجمعة المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “بذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنغولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل (بتوقيت القاهرة) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير من تصفيات كأس العالم”.

وأضاف الاتحاد: “من المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى برج العرب في اليوم التالي للمباراة استعدادا للقاء الغابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كشف في وقت سابق عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة أنغولا ومصر ويضم كلا من نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا، كما جرى تعيين تشيلونجا ايراستوس من ناميبيا مراقبا للمباراة.

وأعلن الفيفا عن تكليف جاتوجاتو جيورجس من بوروندي بإدارة مباراة مصر والجابون على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبوروندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البوروندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.