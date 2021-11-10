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تدريب الداخلية تعقد ورشة لـ25 منتسب من الضباط برفح

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:11

تدريب الداخلية تعقد ورشة لـ25 منتسب من الضباط برفح
تدريب الداخلية تعقد ورشة لـ25 منتسب من الضباط برفح

رفح- الرأي

عقدت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية ورشة بعنوان "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون" بفندق اللايت هاوس بمدينة غزة، بحضور مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالتدريب العقيد د. اسلام شهوان ومسؤول الإعلام والنشر بالصليب الأحمر أ. يوسف اليازجي وعدد من ضباط وزارة الداخلية بمحافظة رفح.

واستهدفت ورشة العمل 25 منتسب من الضباط بمحافظة رفح العاملين بأقسام التحقيق والتنفيذ والمباحث والشرطة النسائية.

وناقش اللقاء عدة محاور قانونية أبرزها التعريف بحقوق الإنسان، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.

كما تضمن دراسة حالات عملية تم تمثيلها حيث جرى خلال الورشة تنفيذ أدوار تمثيلية تناولت بعض حالات الاعتقال والقبض ثم النقل والاحتجاز والعرض على التحقيق والطبيب والمحامي.

وتلى ذلك العمل مناقشة المخالفات وإبداء الملاحظات والتعليقات ورأي القانون الدولي الإنساني في الإجراءات القانونية للاعتقال والاحتجاز.

بدوره، أوضح مدير العقيد شهوان أن المديرية تعمل على تعزيز قدرات منتسبي الداخلية من خلال التدريب التخصصي.

وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف لتأهيل الكوادر المختصة بتنفيذ القانون وحفظ كرامة المواطن وتنفيذ أعمال الضبطية القضائية بشكل راقي ومهني ومسئول، يضمن حق المواطن وأمن المجتمع.

وشكر العقيد شهوان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرعايتها تنفيذ برنامج المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات انفاذ القانون موضحاً أن هذا العمل والتعاون المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواصل ومستمر، ويأتي ضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع وزارة الداخلية.

وفي ذات السياق، رحب أ. يوسف اليازجي بدور مديرية التدريب بتنفيذ دورات متخصصة من شأنها تحسين قدرات المسؤولين عن تنفيذ عمليات القانون.

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