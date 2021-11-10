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الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير ورجال الاصلاح بمحافظة غزة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:14

الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير ورجال الاصلاح بمحافظة غزة
الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير ورجال الاصلاح بمحافظة غزة

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الحكم المحلي، سلسلة اللقاءات التثقيفية للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح المعتمدين لدى وزارة الحكم المحلي بمحافظة غزة والتي جاءت لتعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة. 


وحضر اللقاء الختامي الذي حمل عنوان "التفاوض وحل النزاعات" عضو المجلس البلدي أ. أبو ماهر صبرة، وزير الشباب والرياضة السابق د. محمد المدهون ، رئيس رابطة علماء فلسطين د.نسيم ياسين،  عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي، وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء. 


ورحب عضو المجلس البلدي صبرة بالحضور معرباً عن تقديره لجهود وزارة الحكم المحلي في الاهتمام بالمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح وتنفيذ هذا النوع من الدورات المثمرة والهادفة، متمنياً أن تكون حققت الهدف والاستفادة منها في المحافظة على النسيج المجتمعي. 


فيما عبر مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي عفيف عروق عن شكره لبلدية غزة على استضافتها سلسلة اللقاءات والتعاون مع الوزارة لتنفيذها، كما قدم شكره للمخاتير والوجهاء على المشاركة والحضور متمنياً الاستفادة منها في خدمة شعبنا ومواصلة مسيرة الخير والإصلاح.


من جهته استعرض د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة السابق أهم الوسائل في كيفية اكتشاف المشاكل ومعالجتها وفق منهجية علمية تكفل حل المشاكل بما يتوافق مع الشريعة وأصول الدين، ويكفل حقوق الأطراف المتخاصمة.


وتحدث المدهون عن النزاعات والمراحل التي تمر بها إلى أن تتحول من مشكلة صغيرة إلى نزاع وصراع بين العائلات، مستعرضًا أهم الوسائل في كيفية اكتشاف المشاكل ,معالجتها قبل أن تبلغ حد النزاع.


وفي ختام اللقاء تم توزعي شهادات التكريم على المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح المشاركين في اللقاءات التثقيفية والذي بلغ عددهم 120 مشارك.

الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير ورجال الاصلاح بمحافظة غزة 254703718_3087671904845017_4977845571173383103_n 254549897_3087671658178375_799693383727183359_n 255394553_3087671578178383_6585136205042199261_n
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