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الزراعة تقدم الإرشادات اللازمة لخدمة أشجار الزيتون ما بعد الحصاد

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:19

الزراعة تقدم الإرشادات اللازمة لخدمة أشجار الزيتون ما بعد الحصاد
الزراعة تقدم الإرشادات اللازمة لخدمة أشجار الزيتون ما بعد الحصاد

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية، بالتعاون مع مديرية زراعة شمال غزة، عدة جولات ميدانية علي أصحاب مزارع الزيتون في المحافظة.


كما قامت بتفقد الحقول والأشجار بعد عمليات القطف وتقديم الإرشادات اللازمة لخدمة أشجار الزيتون ومعاملاتها ما بعد الحصاد من حيث إجراء عملية التقليم، الرش بمخلوط بوردو ،إضافة السماد العضوي،ومعاملات زراعية اخري.


وخلال الزيارات قام مهندسو الوزارة بالتركيز علي مرض "سُل الزيتون" الذي أنتشر مسبقاً علي أشجار الزيتون في محافظة الشمال ومعرفة المزارعين بالأعراض الملازمة للمرض، وكيفية الوقاية والعلاج منه .


يُذكر ان مرض (تدرن أغصان الزيتون) سُل الزيتون مرض بكتيري وهو مرض خطير علي أشجار الزيتون ويجب الأحتراس منه بإتباع سبل الوقاية للتخلص منه وتخفيف من حدة إنتشاره داخل القطاع .
 

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