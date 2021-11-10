التعليم تعلن مواعيد امتحان برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات أنه تقرر عقد امتحان الاجتياز لبرنامجي محو الأمية والتعليم الموازي لعام 2021م.

وأوضح يوسف نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة جمال يوسف، أنه من المقرر أن يعقد امتحان الاجتياز لبرنامج محو الأمية على جلستين كالآتي: الجلسة الأولى (اللغة العربية والثقافة العامة) يوم الثلاثاء 16/11/2021م، ومدة الجلسة ساعتان ونصف من (2:00-4:30)، بينما الجلسة الثانية (الرياضيات للكبار) يوم الخميس 18/11/2021م، مدة الجلسة ساعتان من (2:00-4:00).

وقال يوسف، إن امتحان الاجتياز لبرنامج التعليم الموازي سيعقد على ثلاث جلسات كالآتي: الجلسة الأولى تشمل مباحث (اللغة العربية والتربية الدينية والثقافة الحياتية) يوم الأحد 14/11/2021م، ومدة الجلسة ثلاث ساعات وتبدأ الساعة الثانية ظهراً، بينما الجلسة الثانية تشمل مباحث (الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا) يوم الثلاثاء 16/11/2021م، ومدة الجلسة ثلاث ساعات وتبدأ الساعة الثانية ظهراً، فيما تشمل الجلسة الثالثة مبحث (اللغة الإنجليزية ومبحث التجاري) يوم الخميس 18/11/2021م، ومدة الجلسة ساعتان وتبدأ الساعة الثانية ظهراً.

وأشار إلى أن المشترك الناجح في امتحان اجتياز برنامج محو الأمية يُمنح مُصدّقة تُعادل شهادة الصف السادس الأساسي، تمكنه من الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي الذي تُنفذه وزارة التعليم، أو يمكنه التقدم لامتحان المستوى في المباحث التي تُقررها الوزارة وفق الخطة الدراسية للصف التاسع الأساسي الذي يُمكنه من التقدم لامتحان الثانوية العامة حسب القوانين والتعليمات المعمول بها في الوزارة.

وفيما يتعلق بالمشترك الناجح في امتحان اجتياز برنامج التعليم الموازي بيَّن يوسف، أنه يُمنح مُصدّقة تُعادل شهادة الصف التاسع الأساسي، تؤهله للالتحاق بالصف العاشر إذا كان عمره أقل من 18 سنة حسب تعليمات القبول للصف العاشر الأساسي، أما إذا كان عمره أكثر من 18 سنة فإنه يتوجه إلى برنامج تعليم مهني أو تقني، أو يمكنه التقدم لامتحان الثانوية العامة حسب القوانين والتعليمات الخاصة المعمول بها في وزارة التعليم، ولا تمنح أي شهادة للمشتركين الراسبين.