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التنمية الاجتماعية تصدر نشرة حول المرأة في برامج الوزارة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:35

التنمية الاجتماعية تصدر نشرة حول المرأة في برامج الوزارة
التنمية الاجتماعية تصدر نشرة حول المرأة في برامج الوزارة

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للأسرة والمرأة - دائرة المرأة - قسم قضايا المرأة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي ووحدة الحاسوب ونظم المعلومات، نشرة حول المرأة في برامج وزارة التنمية الاجتماعية 2021في قطاع غزة.

وبينت الاحصائية وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن  عدد السكان المقدر في منتصف عام 2021 في فلسطين،  بلغ حوالي 5.23 مليون فرد؛ منهم 2.66 مليون ذكر بنسبة 51% و2.57 مليون أنثى بنسبة 49%، وقد بلغ عدد الإناث في غزة حوالي 1,039,200 فرد بنسبة 49.3% من السكان في غزة.


فيما  ترأس النساء حوالي 11% من الأسر في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة للعام 2020.


وفي سياق متصل، أوضحت النشرة أن نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء في قطاع غزة بلغت 54%، بينما كانت في الضفة الغربية 19% من إجمالي الأسر التي ترأسها نساء.


وأشارت بيانات مسح القوى العاملة للعام 2020، أن نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة في فلسطين بلغت 2% فقط من إجمالي النساء ذوات الإعاقة، مقابل 23% للرجال من إجمالي الرجال ذوي الإعاقة.


ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة فقد بلغ 
- عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية. 79,629 
- عدد الأفراد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية. 473,838 
النساء ربات الأسر المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 32,135 40.36%
- النساء ربات الأسر المطلقات المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 4,254 5.34%
- النساء ربات الأسر الأرامل المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 12,843 16.13%
- النساء ربات الأسر العوانس المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 3,829 4.81%
- النساء ربات الأسر المنفصلات المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 670 0.84%
- النساء ربات الأسر المسنات المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 12,551 15.76%
- الإناث الأفراد المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 254,770 53.77%
- الإناث الأفراد من الأشخاص ذوات الإعاقة المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 13,063 %2.76
- النساء الأفراد كبيرات السن المستفيدات من برنامج التحويلات النقدية. 24,590 5.19%
الإناث رباب الأسر المستفيدات من برنامج الأغذية العالمي من غير اللاجئين. 6,912 %8.68
- عدد الفتيات الملتحقات بمراكز الرعاية الاجتماعية للعام الدراسي 2021-2022. 152 
- عدد الفتيات والنساء المستفيدات من خدمات بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات خلال العام 2020. 386 
- عدد الفتيات والنساء المستفيدات من خدمات مراكز تمكين المرأة خلال العام 2020. 8,105

 

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