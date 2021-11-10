وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين

غزة- الرأي

أوقفت وزارة العمل، أعمال هدم منشأة تشكل مخاطر مهنية على العاملين، في شارع فهمي بيك بمدينة غزة.



وتوجه طاقم وزارة العمل ممثل بمدير دائرة التوعية والإرشاد م. رائد أبو شهلا، ورئيس قسم تفتيش مديرية عمل غزة م. محمد صبيح، بعد تلقيهم إشارة من جهاز الدفاع المدني، إلى مكان هدم منشأة شكلت مخاطر مهنية عالية على العاملين والجيران دون التزام بمعايير السلامة والصحة المهنية المطلوبة.



وتابع طاقم وزارة العمل أعمال إيقاف العمل بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني، بعد الاستماع للإفادات المطلوبة، حيث سيتم إرسال فريق تفتيش عمل لاستكمال إجراءات التفتيش وفق المعمول بها في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل.