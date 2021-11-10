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وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:38

وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين
وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين

غزة- الرأي

أوقفت وزارة العمل،  أعمال هدم منشأة تشكل مخاطر مهنية على العاملين، في شارع فهمي بيك بمدينة غزة.


وتوجه طاقم وزارة العمل ممثل بمدير دائرة التوعية والإرشاد م. رائد أبو شهلا، ورئيس قسم تفتيش مديرية عمل غزة م. محمد صبيح، بعد تلقيهم إشارة من جهاز الدفاع المدني، إلى مكان هدم منشأة شكلت مخاطر مهنية عالية على العاملين والجيران دون التزام بمعايير السلامة والصحة المهنية المطلوبة.


وتابع طاقم وزارة العمل أعمال إيقاف العمل بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني، بعد الاستماع للإفادات المطلوبة، حيث سيتم إرسال فريق تفتيش عمل لاستكمال إجراءات التفتيش وفق المعمول بها في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل.

255141548_2561069004036968_6836617541650793120_n وزارة العمل توقف هدم منشأة تُشكل مخاطر مهنية على العاملين 254886480_2561068894036979_390484413962954755_n 254892141_2561068897370312_6989681771141080234_n
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