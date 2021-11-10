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زراعة خانيونس تشرع بحملة تشجير وتشتيل الحدائق المدرسية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:46

زراعة خانيونس تشرع بحملة تشجير وتشتيل الحدائق المدرسية
زراعة خانيونس تشرع بحملة تشجير وتشتيل الحدائق المدرسية

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية زراعة خانيونس، بالتعاون مع صندوق التشغيل، بحملة تشجير وتشتيل لحدائق المدارس المستهدفة من مشروع الصندوق، شملت كل من مدرسة عبد القادر الاساسية للبنات، و عيد الاغا، و عبسان الجديدة.


بدورها، رسمت م.ايناس الغول مسؤولة التنمية الريفية بالمديرية، خارطة نباتية للحدائق لوضع النباتات في مكانها الصحيح، وفق ديكور معين مع اعطاء التعليمات فيما يخص كيفيه زراعة النباتات الداخليه في المكاتب والعناية بها.


كما تم اعطاء التعليمات للمرشدات العاملات لدي صندوق التشغيل بكيفية تقليم نباتات الحديقة لتضفي جمالاً بشكلها وترتيبها.


بدورهم، زرع مهندسو المديرية والمرشدات العاملين من خلال الصندوق الأشتال في حدائق المدارس.


وقد تم مسبقاً  تدريب المرشدات علي الزراعة الحضرية واعادة تدوير مخلفات البيئة لجعلها صالحه لاحتواء النباتات فيها وبأشكال جميلة وهادفة للبيئة.


و قدم مديرات المدارس شكرهم لجهود وزارة الزراعة وصندوق التشغيل لسعيه لاضفاء الراحة النفسية لطالبات المدارس من خلال بيئة جميلة وصحية.
 

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