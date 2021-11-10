"الاتصالات" تنظم ورشة تدريبية حول مشروع "الترميز البريدي"

غزة - الرأي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول مشروع "الترميز البريدي" في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وقال مدير عام المعلوماتية بالوزارة إسماعيل حمادة، إن مشروع الترميز البريدي هو واحد من المشاريع الوطنية، وتوليه الوزارة أهمية كبيرة نظرا لدوره في تسهيل عملية تبادل التجارة الداخلية، والتجارة الإلكترونية الخارجية.

وأضاف حمادة خلال حديثه لـ "الرأي" أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير رقم بريدي خاص لكل وحدة سكنية مما يسهل عملية الوصول إلى المواطنين.

وأعرب عن أمله أن يرى المشروع النور خلال الشهور الخمس المقبلة من خلال بوابة إلكترونية ستتيح للمواطنين إمكانية تصفح أماكنهم ورموزهم البريدية الموجودة بالخرائط التي سيتم تزويدها من الهيئات المحلية، وستديرها الوزارة عبر منظومة عمل متكاملة ومترابطة.

من جهته، ذكر مدير دائرة الأنظمة المركزية بالوزارة محمد طومان، أنه يتم العمل على مشروع الترميز البريدي على مستوى محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار طومان لـ "الرأي" إلى أن المشروع سيخلق فرص استثمار كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وسيمنح المنشآت والمباني رمزا بريديا يعبر عن الموقع الجغرافي لها.

وأوضح أن المشروع سيساهم في تشغيل عدد كبير من الخريجين من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للشباب، وسيسهل بشكل كبير عملية تبادل البعث البريدية، وتوزيع البريد في محافظات قطاع غزة.