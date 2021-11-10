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العمل تشارك في جلسة مسائلة لواقع النساء في القطاعات المهمشة"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:53

العمل تشارك في جلسة مسائلة حول "واقع النساء العاملات في القطاعات المهمشة"
العمل تشارك في جلسة مسائلة حول

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل،  بجلسة مسائلة بعنوان "واقع النساء العاملات في القطاعات المهمشة" التي نفذتها مركز شؤون المرأة بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.


ومثل وزارة العمل أ. تهاني السلطي، بمشاركة أ. المحامي فايز حجازي وأ. المحامية فاتن غباين كممثلين عن مركز شؤون المرأة، وأ. المحامي علي الجرجاوي ممثلاً عن مركز الديمقراطية، بحضور أعضاء وممثلين عن نقابة السياحة، ونقابة الكوافيرات، ونقابة الفلاحة.


وشملت الجلسة عدة محاور أبرزها :"عدد النساء العاملات في قطاع غزة، ونسبة البطالة، والعاملات الرياديات في أعمال حرة".


وتحدثت السلطي عن دور وزارة العمل في التفتيش على عمل النساء، والتأكيد على حقوق المرأة وفق قانون العمل الفلسطيني، والأمراض المهنية وإصابات العمل، و كيفية تسجيل إصابة العمل، والأوراق المطلوبة لإثباتها، ومخاطر المهن حسب الفئات التي حضرت اللقاء، وكيفية تصديق عقود العمل، وكيفية التعامل مع بعض الشكاوى المقدمة من العاملات فيما يخص الإجازات وساعات العمل.


ونوهت السلطي إلى عامل التوعية والإرشاد التي تقوم به الإدارة العامة للتفتيش لتوعية العاملات بقانون العمل الفلسطيني وحقوقهم وواجباتهم.


من جهته، أشار الجرجاوي إلى اتفاقية تعاون موقع بين مركز الديمقراطية ووزارة العمل والورش والمؤتمرات المشتركة التي تقوم بها من أجل توعية العاملات بحقوقهم وواجباتهم.


وفي نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش، والتطرق إلى العوائق التي يواجهونها في أعمالهم، وحقوقهم وتدني الأجور، والعمل في ظروف عمل سيئة من أجل توفير قوت يومهم، حيث تم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات، وبعض التوصيات التي تُجود العمل.
 

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