التعليم تبحث التعاون المشترك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي التعاون المشترك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي لتنفيذ مشاريع تخدم العملية التربوية.



جاء ذلك، خلال زيارة نفذتها الوزارة لمقر الجمعية بمشاركة وكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة خالد أبو فضة، ومدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أحمد عايش النجار، ومدير مكتب الوكيل عبد الحليم صباح، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية عماد درويش والطاقم الفني والإداري.

وقدم ثابت الشكر والتقدير للجمعية في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعاونها مع الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والتي كان آخرها برنامج الرعاية الذاتية والدعم النفسي لموظفي الوزارة.



بدوره رحب درويش بزيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق، مشيداً بإنجازات ونجاحات التعليم في تقديم الخدمة التربوية لأبناء شعبنا، لافتا إلى أن الجمعية فخورة باستمرار التواصل والتنسيق مع وزارة التعليم.



وفي نهاية اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية على جهودهم في التنسيق والتعاون مع التربية والتعليم.

