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بالتعاون مع أرض الإنسان سويسرا

التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:06

التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة
التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الاتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأسرة والمرأة جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة وعدد من موظفي الوزارة ، في فندق المتحف وذلك بهدف منح الموظفين العاملين في الميدان وعلى احتكاك مباشر بالمواطن فرصة الخروج من أجواء الضغط والعمل إلى الأجواء الترفيهية .


بدوره أكد نائب مدير عام الأسرة والمرأة أ. محمود موافي أن الهدف الأساسي من جلسات الدعم النفسي هو إضفاء أجواء مرحة وحيوية ، متقدما بالشكر لمؤسسة أرض الانسان سويسرا وكافة المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال .


وفي ذات السياق نفذت المؤسسة عدد من التمارين والنشاطات الترفيهية الهادفة للموظفين
 

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