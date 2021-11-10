التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الاتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأسرة والمرأة جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة وعدد من موظفي الوزارة ، في فندق المتحف وذلك بهدف منح الموظفين العاملين في الميدان وعلى احتكاك مباشر بالمواطن فرصة الخروج من أجواء الضغط والعمل إلى الأجواء الترفيهية .



بدوره أكد نائب مدير عام الأسرة والمرأة أ. محمود موافي أن الهدف الأساسي من جلسات الدعم النفسي هو إضفاء أجواء مرحة وحيوية ، متقدما بالشكر لمؤسسة أرض الانسان سويسرا وكافة المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال .



وفي ذات السياق نفذت المؤسسة عدد من التمارين والنشاطات الترفيهية الهادفة للموظفين

