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العدل تشارك في اجتماع لجمعية نقابة الاخصائيين الاجتماعيين

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:14

العدل تشارك في اجتماع نقابة الاخصائيين الاجتماعيين
العدل تشارك في اجتماع نقابة الاخصائيين الاجتماعيين

غزة- الرأي

شاركت دائرة النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الاخصائيين الاجتماعيين.


وحضر الاجتماع عن الوزارة  محمود أبو كميل من دائرة النقابات، الذي تأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية وتم المصادقة على التقرير المالي والإداري لنقابة الاخصائيين الاجتماعيين عن سنة 2020 واختيار مدقق حسابات جديد للنقابة.


وتم بالاجتماع وفق أبو كميل مناقشة واعتماد التقرير المالي والإداري للعام 2020 وبعد عرض التقرير على الحضور تم الموافقة والمصادقة عليه وتم التأكيد من قبل الوزارة على التقريرين.


يذكر أن وزارة العدل تتابع النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طيلة فترة الانعقاد كما تتابع التصويت على القرارات والتأكد من قانونية الجمعية وقانونية القرارات الصادرة عنه.

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