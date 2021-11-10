مباحث التموين تضبط 22 طناً من المواد الغذائية الفاسدة

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة غزة، بالتعاون مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني كميةً من المواد الغذائية الفاسدة تقدر بـ 22 طناً تنوعت بين دقيق فاسد ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات.

وأوضح المقدم أحمد أبو جحجوح مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة أن عناصر مباحث التموين تمكنوا بالاشتراك مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني من ضبط 12.5 طناً من الدقيق الفاسد لدى أحد التجار خلال محاولته نقل الكمية عبر إحدى الشاحنات غرب المحافظة.

وقال المقدم أبو جحجوح إن المباحث قامت بالتحفظ والتحرز على كامل الكمية المضبوطة بعد ظهور آثار فساد ظاهري عليها.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

في سياق متصل ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم حماية المستهلك، 9.8 طن من المواد الغذائية لدى عدد من التجار خلال سلسلة جولات رقابية وتفتيشية، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار وعدم وجود بطاقة بيان وظهور علامات فساد ظاهري عليها.

وبينت مباحث التموين، أنها وبالاشتراك مع وزارة الاقتصاد تم ضبط الكمية المذكورة، وعليه تمت إحالة ملف المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

جدير بالذكر أن مباحث التموين تنظم جولات تفتيشية ورقابية برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني وتشمل التفتيش على المحلات والأسواق والمخازن التجارية والتموينية والمطاعم والمخابز وغيرها لضمان اتباع إجراءات السلامة والوقاية وضمان جودة السلع التموينية والغذائية .