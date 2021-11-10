وكالة الرأي الفلسطينية لجنة القدس بالتشريعي تناقش جرائم الاحتلال بمدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش الخطة الحالية وتعد الخطة التنفيذية للعام القادم وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية في وزارة الصحة تصدر تقريرها لشهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وقفة تضامنية مساندة للأسرى في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 22 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع لجمعية نقابة الاخصائيين الاجتماعيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 9800 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ جلسة دعم نفسي لمرشدي الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث التعاون المشترك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في جلسة مسائلة لواقع النساء في القطاعات المهمشة"
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث التموين تضبط 22 طناً من المواد الغذائية الفاسدة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:16

مباحث التموين تضبط 22 طناً من المواد الغذائية الفاسدة
مباحث التموين تضبط 22 طناً من المواد الغذائية الفاسدة

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة غزة، بالتعاون مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني كميةً من المواد الغذائية الفاسدة تقدر بـ 22 طناً تنوعت بين دقيق فاسد ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات.

وأوضح المقدم أحمد أبو جحجوح مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة أن عناصر مباحث التموين تمكنوا بالاشتراك مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني من ضبط 12.5 طناً من الدقيق الفاسد لدى أحد التجار خلال محاولته نقل الكمية عبر إحدى الشاحنات غرب المحافظة.

وقال المقدم أبو جحجوح إن المباحث قامت بالتحفظ والتحرز على كامل الكمية المضبوطة بعد ظهور آثار فساد ظاهري عليها.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

في سياق متصل ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم حماية المستهلك، 9.8 طن من المواد الغذائية لدى عدد من التجار خلال سلسلة جولات رقابية وتفتيشية، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار وعدم وجود بطاقة بيان وظهور علامات فساد ظاهري عليها.

وبينت مباحث التموين، أنها وبالاشتراك مع وزارة الاقتصاد تم ضبط الكمية المذكورة، وعليه تمت إحالة ملف المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

جدير بالذكر أن مباحث التموين تنظم جولات تفتيشية ورقابية برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني وتشمل التفتيش على المحلات والأسواق والمخازن التجارية والتموينية والمطاعم والمخابز وغيرها لضمان اتباع إجراءات السلامة والوقاية وضمان جودة السلع التموينية والغذائية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟