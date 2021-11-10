الشؤون الإدارية في وزارة الصحة تصدر تقريرها لشهر أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة، تقريراً بأبرز إنجازاتها وأنشطتها التي تعكس من خلالها مؤشرات الأداء وحجم وكفاءة العمل الإداري في وزارة الصحة خلال شهر أكتوبر الماضي.



وأكد التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية تسعى لتقديم وجبات غذائية للمرضى والعاملين داخل مرافق وزارة الصحة ومتابعتها والإشراف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 44 زيارة، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية حتى نهاية شهر أكتوبر نحو (110) ألف وجبة غذائية منهم (66) ألف وجبة مقدمة لمرضى كوفيد 19.



وبين التقرير أن دائرة النقل والمواصلات نفذت نحو (21) ألف مهمة إدارية ما بين مهمات استدعاء الأطباء ونقل الممرضين ومهمات عمل خاصة بالمستشفيات والإدارات ومرضى فيروس كورونا، الى جانب صيانة (197) سيارة نقل منهم صيانة (7) سيارات مخصصة لمواجهة كوفيد 19.



وأوضح أن دائرة الأرشفة والتحول الالكتروني أنجزت حتى نهاية شهر أكتوبر حيث تم سحب نحو (81) ألف ملف وتدقيق (42) ألف ملف واتلاف (17) ألف ملف طبي، ونحو(1.400) معاملة إدارية.



وذكر أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت ما يقارب من (370) معاملة خلال شهر أكتوبر.



وبين التقرير أن دائرة اللوازم العامة تتابع عن كثب أي مشكلة تطرأ على نقص الاكسجين في المستشفيات وتعزيز جهوزية عمل الأقسام داخل المستشفيات من خلال تعبئة (670) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين وتعبئة (32) اسطوانة أكسجين بسعة 5 لتر واسطوانتين أكسجين بسعة (40) لتر لمرضى كوفيد 19، كما وتابعت الدائرة استلام وتسليم التبرعات وإنتاج الكمامات وفرشات الأسرة الخاصة بالمرضى في المستشفيات وطباعة نماذج خاصة بالوزارة تكلفة قيمتها اقل من القيمة السوقية.



وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة قامت دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين بإنجاز نحو (264) معاملة تعيين خاصة بأطباء الامتياز، وتعيين (46) موظف على بند التطوع بادر، و (63) طبيب على بند البورد، وتعيين (44) موظف على بند التشغيل المؤقت وبدل أمومة ومجاز، بينما بلغ العدد الإجمالي للبريد الصادر لديوان الموظفين العام ووزارة المالية والوزارات الاخرى نحو (1570) معاملة.