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لجنة القدس بالتشريعي تناقش جرائم الاحتلال بمدينة القدس

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:33

لجنة القدس بالتشريعي تناقش جرائم الاحتلال بمدينة القدس
لجنة القدس بالتشريعي تناقش جرائم الاحتلال بمدينة القدس

غزة- الرأي

عقدت لجنة القدس في المجلس التشريعي برئاسة النائب أحمد أبو حلبية، اجتماعاً دورياً، بحضور النائب خميس النجار مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة النواب سالم سلامة، ويحيى شامية.

وناقشت اللجنة أحوال مدينة القدس والتطورات الأخيرة في المسجد الأقصى وخصوصاً فيما يتعلق بالاعتداء على المقبرة اليوسفية والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والتهويد المستمر له، وعمليات هدم المنازل الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، إضافة للحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وثمن النائب أبو حلبية صمود المقدسين وثباتهم في وجه الاعتداءات والجرائم الصهيونية ومحاولات التهويد المستمرة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية ومقاومته يقفون صفاً واحداً في دعم ومساندة القدس وأهلها ومقدساتها.

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