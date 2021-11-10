مباحث خان يونس تنجز قضية سرقة مصاغ ذهبي

أنجزت دائرة المباحث العامة بشرطة محافظة خان يونس -قسم البلد - ، بالتعاون مع قسم الذهب شكوى أحد المواطنين ، والتي مفادها سرقة مصاغاً ذهبياً من منزله، يقدر قيمته بحوالي 35 ألف دينار.
وشرعت طواقم المباحث العامة بإجراءات الكشف والمعاينة لمكان الواقعة، حيث تم الاشتباه بالمدعو " م.ص" و باستدعائه واستجوابه، أقر بقيامه بالواقعة ، حيث قام المشتبه به ببيع المسروقات لأحد محلات الذهب على مرحلتين.
وذكرت المباحث العامة أنه المشتبه به قام بالتصرف بجزء كبير من المبلغ ولم يتبقَ بحوزته سوى 3 آلاف دينار، وبدلالته تم ضبط المبلغ وتحريزه أصولاً.
وأشارت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمشتبه به إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.
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