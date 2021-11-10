بلدية دير البلح تبدأ بمشروع تأهيل الطرق الزراعية بالمدينة

الوسطى- الرأي

شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بمشروع تأهيل الطرق الزراعية بدير البلح باستخدام ناتج الكسارة وفرد طبقة كركار بتمويل من الـ UNDP بالتعاون مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بإشراف طواقم بلدية دير البلح وتنفيذ شركة الرمال الذهبية.



وأوضحت دائرة المشاريع أن المشروع سيشمل شارع الوادي وشارع أبو خصيوان حيث سيتم أعمال تسوية وتجريف للتربة الطينية الموجودة .



وأضافت: تم استكمال أعمال تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومن ثم فرد ناتج الكسارة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والآليات ويقلل من معاناتهم خاصة في فصل الشتاء.



يذكر أن تنفيذ المشروع يساهم في الارتقاء بخدمة التدخل في حال الطوارئ وسهولة وصول آليات البلدية لمنطقة الوادي في حال المنخفضات الجوية وما يصاحبها.