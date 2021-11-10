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بلدية المغازي تبدأ تنفيذ مشروع تطوير شوارع داخلية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:24

بلدية المغازي تبدأ تنفيذ مشروع تطوير شوارع داخلية
بلدية المغازي تبدأ تنفيذ مشروع تطوير شوارع داخلية

غزة- الرأي

 شرعت بلدية المغازي بتنفيذ مشروع تطوير شوارع داخلية في بركة الوز-المرحلة الاولى، بتكلفة اجمالية 191000 يورو، وذلك بتمويل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.


وافاد المهندس محمد مغاري رئيس قسم الهندسة والمشرف على المشروع، أن  الاعمال التي ستنجز من خلال المشروع لشارعين شارع رقم 26 و رقم 30) والتي تشمل تطوير البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار اضافة للتبليط حيث سيغطي المشروع مشاحة اجمالية تصل الى 4225 متر مربع.
واضاف م.محمد مغاري بانه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 4 اشهر .


ودعا المواطنين ضرورة التعاون مع ادارة المشروع ممثلة بالبلدية و الشركة المنفذة للمشروع شركة ابو دقة وابو ظريفة للمقاولات .

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