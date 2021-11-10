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وحدة التصوير الطبي بالصحة تقدم 69 ألف خدمة خلال أكتوبر

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:27

وحدة التصوير الطبي بالصحة تقدم 69 ألف خدمة خلال أكتوبر
وحدة التصوير الطبي بالصحة تقدم 69 ألف خدمة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قالت وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية، إنها أجرت أكثر من 69.2 ألف خدمة إشعاعية للمرضى في مختلف المرافق الصحية المختلفة بقطاع غزة وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي من العام 2021.


وأوضحت الوحدة في تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة، أن الخدمات تنوعت ما بين خدمات الأشعة العادية والتي بلغت نحو 56 ألف خدمة، وخدمات الأشعة مقطعية والتي بلغت نحو من 2.7 ألف خدمة تصوير طبي.


وأشارت الوحدة إلى أن خدمات الأشعة العادية احتلت ما نسبته 81% من فحوصات التصوير الطبي التي تم تقديمها في مراكز الأشعة بالمستشفيات والرعاية الأولية بزيادة بلغت 10% عن شهر سبتمبر بسبب زيادة عدد المترددين على أقسام التصوير الطبي خلال الموجة الثالثة من جائحة كوفيد 19.


كما شملت خدمات التصوير الطبي وفقاً لذات التقرير أكثر من 1.6 ألف خدمة تصوير بالرنين المغناطيسي ونحو 318 صورة طبية بالأشعة الملونة، وقرابة 9 آلاف خدمة تصوير طبي بالموجات فوق الصوتية (الالتراساوند).


وعلى صعيد الأنشطة الخاصة بمتابعة تجهيزات المستشفيات، ذكر مدير وحدة التصوير الطبي أ. إبراهيم عباس، أن وحدته عمدت المشاركة في العديد من اللجان الفنية لتوريد أجهزة ألتراساوند وأجهزة ماموجرام الخاصة بتشخيص أمراض الثدي لصالح مجمع ناصر الطبي.


كما أشرفت الوحدة وفقاً لعباس، على تشغيل أجهزة الأشعة المحوسبة في المستشفيات وعدد 4 مراكز رعاية أولية وهي فعلياً عملية البدء في حوسبة مراكز التصوير الطبي.
وتسعى وزارة الصحة إلى التحديث المستمر في تجهيزاتها الطبية وتجويد خدماتها الطبية لصالح المواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في قطاع غزة.

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