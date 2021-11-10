التنمية البشرية بالصحة تواصل تنفيذ دورات الرعاية الأولية للإصابات

غزة- الرأي

استكملت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية تنفيذ المشروع التدريبي الخاص بالرعاية الأولية للإصابات والذي يتم بدعم من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين MAP-UK وهي على مدار 10 سنوات متواصلة ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة في مجال الإصابات والطوارئ في كافة المستشفيات.



حيث افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، الدورة رقم 58 بعنوان الرعاية الاولية للإصابات PTC، والتي استهدفت 25 متدرباً من الاطباء الملتحقين ببرنامج التدريب الالزامي وذلك بهدف إكسابهم ا لمهارات الأساسية للتعامل مع الإصابات وتنمية مهاراتهم العملية.



وخلال الدورة يتم تعريف المتدربين بكيفية فحص المريض المبدئي والتعامل مع حالات الاصابات الطارئة مثل حوادث الطرق وإصابات الحروب، إضافة إلى كيفية التعامل مع الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والتعامل مع حالات النزيف بشكل عملي.



ويحاضر فيها نخبة من المدربين والخبراء بوزارة الصحة لتنفيذ دورات الرعاية الأولية للإصابات كل من أ.سامي جبر ، د.هشام الزيناتي ، د.محمد العطار ، د.أحمد الناجي ، أ.اشرف حليوة



وخلال الدورة سيخضع المتدربين لامتحان قبلي وبعدي لتحديد مدى الاستفادة التي يحصل عليها المتدرب بعد الدورة، كما يتخلل البرنامج التدريبي محاضرات نظرية وعملية بواقع يومين متتاليين.



وفي نهاية الدورة سيمنح المشاركون شهادة تدريبية بعد اجتيازهم الامتحان الختامي بنجاح.