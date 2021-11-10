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لتطوير وتعزيز الإعلام العدلي والقضائي..

العدل تلتقي بمكتب ماكرو للتوثيق والإعلام

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:46

العدل تلتقي بمكتب ماكرو للتوثيق والإعلام
العدل تلتقي بمكتب ماكرو للتوثيق والإعلام

غزة- الرأي

استضافت وحدة العلاقات الدولية والعامة صباح اليوم، بوزارة العدل الأستاذ كمال حجازي مدير مركز ماكرو للتوثيق والإعلام وذلك لدراسة آليات التعاون ووضع اللمسات النهائية لتوقيع مذكرة تعاون المشترك لتطوير وتعزيز الإعلام العدلي والقضائي، كما حضر اللقاء المساعد القانوني أ. آلاء عبد الغفور من الإدارة العامة للأبحاث والشئون القانونية بالوزارة.


وبين الأستاذ خليل حمادة مدير وحدة العلاقات الدولية والعامة بالوزارة بأن اللقاء يأتي بعد سلسلة لقاءات ومشاورات لصياغة اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة ومركز ماكرو للتوثيق والإعلام، وذلك من أجل تطوير الإعلام القضائي والجنائي، وتدريب كوادر بشرية خبيرة في مجال التوثيق الجنائي بشكل عام.


 كما أشار حمادة إلى ضرورة تكاتف الجهود لتطوير وتعزيز الإعلام العدلي والقضائي من خلال الخطط والبرامج والأنشطة التعاونية مع الجامعات والكليات، والمراكز والمؤسسات الإعلامية المتخصصة.


وتعمد الوزارة من خلال رؤيتها إلى تطوير برامجها ومشاريعها ومنها الإعلام العدلي والحقوقي مواكبة للتقدم الهائل في هذا المجال وغيره من المجالات التي تساهم في حفظ حقوق الناس وترسيخ العدالة داخل المجتمع الفلسطيني.

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