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لمتابعة منتسبي برامج التدريب الإلزامي

التنمية البشرية بالصحة تستكمل جولتها الإشرافية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:15

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غزة- الرأي

استكمل فريق من دائرة الامتياز بالإدارة العامة لتنمية القوى البشرية  الجولة الإشرافية لمتابعة منتسبي برامج التدريب الإلزامي لباقي مراكز التدريب التابعة لوزارة الصحة.


 من جهته أفاد مدير دائرة الامتياز ا. محمد السرساوي أن الجولة الميدانية تمثلت بزيارة لمستشفى شهداء الأقصى للمتابعة والاشراف على 62 متدرباً من منتسبي برامج التدريب الإلزامي بهدف تعزيز العلاقة مع مراكز التدريب والمشرفين والمدربين والاطلاع عن كثب على سير العملية التدريبية للمتدربين وانتظام دوامهم، وآليات المتابعة والتقييم.


وتابع أنه خلال الجولة تم الاجتماع مع مشرفي البرامج التدريبية من جميع التخصصات للاطلاع على آلية المتابعة الإدارية والفنية، كما والتقى الفريق بمتدربي الامتياز وتم الاستماع لمتطلباتهم فيما يتعلق بطبيعة التدريب إضافة إلى مناقشة سير عملية التدريب داخل المستشفى، والتأكيد على بعض الارشادات الخاصة بالعملية التدريبية.


والجدير بالذكر أن تدريب الامتياز هي خبرة عملية تضاف إلى المعرفة النظرية والعملية التي حصل عليها منتسبي برامج التدريب وتسمح بتطبيق ما تعلمه الخريج في المجال العملي لتساهم في تحسين جودة العمل داخل مراكز وأقسام التدريب التابعة لوزارة الصحة، ومدتها 12شهرا للأطباء يتدربوا خلالها على المهارات الخاصة بالتشخيص وعمل الخطة العلاجية للمرضى.


و12شهرا لأخصائيي العلاج الطبيعي، و6 أشهر لأخصائي الصيدلة، وثلاث شهور لأخصائي التحاليل الطبية.

254544278_605713244186561_5467757757571829466_n التنمية البشرية بالصحة تستكمل جولتها الإشرافية
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