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التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من مستشفى كمال عدوان

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:23

التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من مستشفى كمال عدوان
التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من مستشفى كمال عدوان

غزة- الرأي

استقبل مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت، احمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان، والعقيد د. رياض أبو شمالة من الخدمات الطبية العسكرية والوفد المرافق.
وأكد د. زقوت أن اللقاء تناول جملة من العناوين ذات العلاقة بالاهتمام المشترك وآلية عمل مستشفى كمال عدوان وقدرتها الاستيعابية.

وتابع أنه خلال الاجتماع تم مناقشة بعض الملفات الخاصة بتدريب الامتياز في مختلف التخصصات الصحية (الطب، طب الاسنان، الصيدلة، التحاليل الطبية،)، إضافة إلى امكانية تدريب الأطباء في تخصصات طب الأطفال والنساء والتوليد ضمن برامج البورد الفلسطيني.


بدوره أعرب الوفد الزائر عن استعداده التام للتعاون آملين أن يستمر هذا التواصل بينهم وبين وزارة الصحة، مثمنين جهود الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية والحرص على الارتقاء بالكوادر الصحية.

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