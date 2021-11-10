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العلاقات العامة بشرطة رفح تُنهي خلافاً على قطعة أرض

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:31

العلاقات العامة بشرطة رفح تُنهي خلافاً على قطعة أرض
العلاقات العامة بشرطة رفح تُنهي خلافاً على قطعة أرض

رفح- الرأي

أنهت العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح، خلافاً بين ماليا بين مواطنين حول قطعة أرض بمبلغ "3000" دينار أردني.

وقال المقدم رائد عبد العال من قسم حل النزاعات في العلاقات العامة في محافظة رفح، إنه بناءً على تكليف النيابة بمتابعة الشكوى تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة في المحافظة  والاستماع لهما والوقوف على سبب الخلاف.

وأوضح عبد العال أنه تم طرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بين المواطنين، حيث تم الوصول إلى حل يرضي الجميع.

وأشار إلى أن العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح قامت بتحرر سند اتفاق بموافقة الطرفين.

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