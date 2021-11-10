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رئيس بلدية رفح يفتتح مقر رواد الحركة الرياضية بالمدينة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:38

رئيس بلدية رفح يفتتح مقر رواد الحركة الرياضية بالمدينة
رئيس بلدية رفح يفتتح مقر رواد الحركة الرياضية بالمدينة

رفح- الرأي

شارك رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي في افتتاح مقر رواد الحركة الرياضية مساء الثلاثاء، في المعلب البلدي لمدينة رفح، بحضور رئيس منتدى رواد الحركة الرياضية الفلسطينية الكابتن علي أبو حسنين، ونائبة الكابتن درويش الحولي، ولفيفٍ من المخاتير والوجهاء وكبار الرياضيين، وحشدٍ جماهيري كبير.


وأكد د. الصوفي في كلمته أن البلدية تُشرِّع أبوابها لخدمة المواطنين والرياضيين على وجه الخصوص، إيمانًا منها بأهمية الملف الرياضي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها البلدية وستبقى حريصة على متابعتها لخدمة الحركة الرياضية، وأضاف أن البلدية لديها توجهات كبيرة تخص هذا الجانب الرياضي، وستعمل على تنفيذها وفقًا للإمكانات المتاحة، وعلى الرغم من المسئولية الملقاة على عاقتها؛ إلا أنها تعمل دائمًا بصدر رحب من أجل خدمة الرياضيين وتوفير كل وسائل الراحة لهم.


وشكر أبو حسنين بلدية رفح على مجهوداتها في تقديم الدعم للحركة الرياضية الفلسطينية، وخص رئيس البلدية بالشكر لفتحه باب المعلب البلدي أم منتدى رواد الحركة الرياضية برفح واحتضان مقره الجديد، ولفت إلى أن منتدى الرواد حريص على الوفاء لأهل الوفاء ممن يقدمون الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل المجالات، مشيرًا إلى المنتدى يهدف لتوثيق تاريخ الحركة الرياضية الفلسطينية، وتكريم الرواد الأوائل، ومن يخدم الحركة الرياضية الفلسطينية، وكل من ساهم بكتابة التاريخ الرياضي الفلسطيني.


وفي ختام الاحتفال قدم المنتدى درعًا تقديرًا وامتنانًا للدكتور أحمد الصوفي ولبلدية رفح، للدور الكبير الذي قدمته لمنتدى رواد الحركة الرياضية في رفح ولخدمة الحركة الرياضية بشكل عام.
 

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