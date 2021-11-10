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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:27

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/37):.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الأسماء من (177) حتى نهاية كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2):، داعية الواردة أسمائهم للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

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