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ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:43

ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري
ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إجراء بعض التغييرات في الهيكل الإداري للنادي، فيما تتردد تقارير عن أن مايكل إدواردز سيرحل عن منصبه كمدير رياضي للنادي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر النادي الإنكليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن إدواردز / 42 عاما/ أوضح للنادي رغبته في البحث عن تحد جديد مع حلول نهاية عقده، الأمر الذي يسمح باجراء بعض التعديلات الإدارية بشكل منظم.

وأكد ليفربول أن جوليان وارد، الذي يعمل حاليا كمساعد للمدير الرياضي، سيتم تصعيده لتولي منصب المدير الرياضي خلفا لإدواردز بعد رحيله. كان وارد البالغ من العمر 40 عاما يشغل منصب مدير قسم اللاعبين المعارين في النادي.

ورغم ذلك، فإن وكالة الانباء البريطانية (بي ايه ميديا) ذكرت أن رحيل إدواردز لا يعني انضمامه إلى نيوكاسل مع الإدارة السعودية الجديدة والتي تبحث عن كوادر إدارية جديدة ذات خبرة.

من جانبه كتب إدواردز رسالة لجماهير ليفربول قال فيها: “لقد كنت دائما أخطط أن أقضي مسيرة أقصاها عشرة أعوام، لقد أحببت العمل هنا، لكنني مؤمن بشدة بالتغيير”.

وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا على المستوى الفردي ولبيئة العمل وأرباب الاعمال أيضا”.

كانت شركة “فينواي” الرياضية والمالكة لنادي ليفربول، قد قامت بالعديد من المحاولات لإقناع إدواردز بالبقاء وتجديد عقده.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر، وبفارق نقطة خلف كل من مانشستر سيتي وويستهام على الترتيب.

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