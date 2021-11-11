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فى 4 خطوات..

كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:46

كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟
كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟

مع التوجه العام لانتشار السيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة النظيفة من انبعاثات الكربون والتى منها السيارات العاملة بالوقود، وهناك بعض الخطوات لمالكى السيارات الكهربائية للحفاظ على الشحن الكهربائى لفترة أطول على الطريق ومن أهمها:

1 - القيادة بشكل هادئ تشترك السيارات الكهربائية مع المعتادة في هذه النصيحة، حيث يؤثر أسلوب قيادتك بشكل كبير على معدل إستهلاك الطاقة،  لذلك إن كنت تعتمد على التسارع بشكل مفاجئ والتوقف المفاجئ أيضًا، فإن هذا يستهلك الكثير من الطاقة من سيارتك، ومن الأفضل دائمًا أن تقود السيارة بشكل هادئ دون الضغط عليها بشكل مفاجئ للتسارع أو تتباطأ، ويقلل ذلك من معدل استهلاك الطاقة.

2- توليد الطاقة عبر الاحتكاك مع الإطارات وتمتلك جميع السيارات الكهربائية وفقا لتقرير the next web خاصية جديدة تسمح لها بتوليد الطاقة من احتكاك الإطارات بالأرض، ويطلق على ذلك Regenerative braking، ويمكنك تحديد درجة المقاومة التي تعمل بها البطارية حتى تتمكن من استقبال الشحنات الجديدة الناتجة عن المكابح. لذلك تذكر أن تجهز سيارتك وتحدد درجة المقاومة قبل البدء في رحلتك، وذلك حتى تستفيد من المكابح وتوقف السيارة.

3- برمجة السيارات الكهربائية وتجهيزها قبل التحرك تضم هذه السيارات الكثير من الاختيارات والأنظمة التي تعمل على راحتك، ولكن تستهلك هذه الأنظمة الطاقة بشكل أكبر، وينطبق هذا على نظام تبريد الهواء كمثال، حيث يستهلك الكثير من الطاقة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة منه والتي قمت بإدخالها، لذلك قم بتجهيز درجة الحرارة وتجهيز أي نظام في السيارة قبل التحرك وترك محطة الشحن، وذلك حتى تحافظ على هذه الدرجة طوال رحلتك.

4- اختيار الطريق الأقصر للسيارات الكهربائية وتضم جميع موديلات السيارات الكهربائية وحدات تحديد أماكن GPS، وتستخدم تطبيقات مشهورة ومعتمدة مثل خرائط جوجل أو آبل. لذلك يجب عليك استخدام هذه التطبيقات بشكل مستمر حتى تخطط لرحلتك بشكل مناسب وتختار الطريق الأقصر لرحلتك. ويحافظ هذا على عمر البطارية وإستهلاك الطاقة الناتج عن السيارة، حيث تسير السيارة لمسافة أقل قليلًا. 

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