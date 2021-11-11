" الأشغال العامة" واللجنة المصرية يناقشان مخططات المدن الإسكانية

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة المصرية لإعمار غزة ورشة عمل لمناقشة المخططات الهندسية لمدينتي العاشر رمضان والأهرام المزمع اقامتهما في مدينتي بيت لاهيا والزهراء ضمن المنحة المصرية لإعمار غزة، بحضور رؤساء بلديتي بيت لاهيا وبلدية الزهراء ولفيف من المختصين.

وجرى خلال الورشة استعراض مواقع المدن المصرية في بيت لاهيا ومنطقة الزهراء وسط القطاع، والحديث عن المتطلبات الهندسية والفنية المطلوب توفرها قبل البدء بأعمال إنشاء المدن.

وقال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن هذه الورشة تحمل أهمية كبيرة لمتابعة المخططات التفصيلية في المدن المصرية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة المتطلبات وتسخير كافة الجهود للبدء بإنشاء المدن في أسرع وقت ممكن.

وأكد سرحان أن المدن السكنية سيتم تنفيذها وفق رؤية مشتركة بين اللجنة المصرية للإعمار ووزارة الأشغال ووفق المواصفات الفنية المعمول بها في القطاع.