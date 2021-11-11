جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الخميس وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية
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11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:21
غزة - الرأي
جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الخميس وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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