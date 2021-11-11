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"النور والأمل" الثانوية بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في التربية الإسلامية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:23

نفذت مدرسة النور والأمل للمكفوفين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً توضيحياً لطلاب الصف الحادي عشر بعنوان "بشريات النصر"، ضمن وحدة الحديث الشريف بمبحث التربية الإسلامية، بحضور أ. أحمد عبد الغفور، و أ. سوسن بشير و د. حسني العتال المشرفين التربويين بالمديرية، وأ. سهير مرتجى مديرة المدرسة، ومن تنفيذ المعلمة أ. وداد القيشاوي. وشارك في الدرس التوضيحي معلمي التربية الإسلامية بعدد من المدارس وهم أ. الجيلاني المغربي من مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين، و أ. أسماء اسليم من مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية للبنات، و أ. وفاء اللوح من مدرسة العروبة الثانوية للبنات، ومجموعة من معلمي ومعلمات المدرسة، وذلك بمكتبة المدرسة. وفي بداية حديثها رحبت مديرة المدرسة بالحضور شاكرةً المعلمة وداد القيشاوي على تنفيذها للدرس، وتحدثت عن أهمية الدروس التوضيحية في إيصال الأفكار والمعلومات التي يتضمنها المنهاج بصورة أسهل وأسرع للطلبة، بما يساعد على ترسيخ المعلومات في ذهن الطلبة، إضافة لتبادل الخبرات والمعارف بين المعلمين. ونفذت المعلمة القيشاوي الدرس مستخدمةً استراتيجية الصف المقلوب (المعكوس)، ونوعت في الأدوات والوسائل التعليمية وشهد الدرس تفاعلاً كبيراً ومشاركة من قبل الطالبات، وأشاد المشرفين التربويين بطريقة المعلمة في شرح وعرض الدرس وتفاعل الطالبات معه.

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